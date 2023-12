Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Weihbischof SPD hält an Umbenennung der August-Peters-Straße fest

Bei einer nach wie vor möglichen Umbenennung der Straße will die SPD in Willich die betroffenen Anwohner der August-Peters-Straße einbeziehen. Sie schlägt vor, auf der Suche nach einem neuen Namen für die Straße auch Johannes Kaiser zu berücksichtigen: So könnte sich die Schiefbahner Kirchengemeinde auch weiterhin mit der Straße identifizieren. Kaiser war von 1939 bis 1948 Kaplan an St. Hubertus Schiefbahn. Kaiser äußerte sich kritisch zum Nationalsozialismus, stand deshalb unter Beobachtung der Nazis. Über eine mögliche Umbenennung der August-Peters-Straße will die Politik in Willich nun im ersten Quartal 2024 erneut diskutieren.