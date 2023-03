Bürgerverein für die Wupperorte in Radevormwald Gemeinsam gegen die Dreck-Ecken

Dabei entstand auch die eher ungewöhnliche Paarung zwischen Anke Schröder und Fabian Busch. Sie, 68 Jahre jung, „alte Dahlhauserin“, wie sie selbst sagte, lebt mittlerweile seit vielen Jahren in Radevormwald und beteiligte sich jetzt zum zweiten Mal an der Aufräumaktion in ihrer alten Heimat. Er, 19 Jahre jung, und in den Wupperorten verwurzelt, machte erstmalig mit. „Wir kannten uns vorher nicht, haben uns kurz gegenseitig vorgestellt und sind dann losgezogen“, beschrieb Schröder die erste Begegnung. Für Fabian war es eine gute Erfahrung. „Ich fand es cool, mit älteren Menschen in Kontakt zu kommen.“ Während der Aktion habe er viel aus der Kindheit und Jugend von Anke Schröder erfahren, „wie es damals in den Wupperorten aussah und wie es sich verändert hat.“