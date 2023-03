Kohlstraße in Radevormwald Für die Anlieger könnte es ganz dicke kommen

Die Kohlstraße in Radevormwald ist in einem schlechten Zustand und muss dringend erneuert werden. Die Verwaltung will im Jahr 2024 die Sanierung umsetzen. Wie das geschehen soll und was das für die Anlieger bedeutet, das war Thema in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Sicher ist schon jetzt: Für die Anlieger der Straße könnte diese Maßnahme kostspielig werden – sehr kostspielig.