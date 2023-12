Umbennung von elf Straßen in Düsseldorf CDU-Politiker kämpft weiter für Erhalt der Seebohm-Straße

Der Straßenname sei einst von der Bezirksvertretung 10 auf Antrag der CDU „im Einvernehmen aller Bezirksvertreter“ beschlossen worden. Doch das war in den 1980er Jahren. Seitdem hat sich in der Aufarbeitung der Nazizeit auch in Düsseldorf viel getan. So wird dem ehemaligen CDU-Politiker Hans-Christoph Seebohm vorgeworfen, dem Rechtsextremismus nahe gestanden und von der Herrschaft der Nazis profitiert zu haben. Überliefert sind Aussagen Seebohms etwa in Bezug auf die Grenzen des deutschen Reiches. So bezeichnete er nach Kriegsende den Vertrag von Versailles als nichtig und die sudetendeutschen Gebiete als deutsches Territorium. Auch wenn Seebohm zu den Architekten des Grundgesetzes gehörte, lehnte er dessen Inhalt in Teilen ab, nannte es „von den Alliierten erzwungen“ und die neue Sozialdemokratie „nicht zum Deutschtum führend“.