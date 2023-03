Landesbläserphilharmonie NRW zu Gast in Radevormwald Magische Momente mit Holz und Blech

Tatsächlich scheint diese Selbsteinschätzung wirklich gut zu funktionieren, das war im Konzert deutlich zu hören. Das straffe, oft fordernde, an anderen Stellen auch Freiheit lassende Dirigat von Tobias Liedtke zeugte von einer guten Verbindung des Leiters zu seinem Orchester – und umgekehrt. An das präzise Spiel, die gute Intonation, die große klangliche Vielfalt und Vielschichtigkeit des Orchesters gewöhnten sich die Ohren der Zuhörer schnell und gerne. Die Werke des Abends waren Originalkompositionen und Bearbeitungen für sinfonisches Blasorchester. Im ersten Teil waren „Punchinello – Overture to a Romantic Comedy“ von Alfred Reed, „La Princesse Jaune“ von Camille Saint-Saëns, arrangiert von José Schyns, und „Benacus“ von Roberto di Marino zu hören. Nach der Pause stand die „Second Suite in F for Military Band“ von Gustav Holst auf dem Programm. Höhepunkt des Abends war die Tondichtung „Der Zauberlehrling“ von Paul Dukas, ebenfalls arrangiert von José Schyns.