Sportereignis bei Radevormwald Spannende Boots-Duelle auf dem Beyenburger Stausee

Die Drachenboote glitten regelrecht über das Wasser. 20 bis 22 Ruderer fungierten mit ihrer Muskelkraft als Motor, der Trommler am vorderen Ende des Bootes sorgte für den Takt der gleichmäßigen Paddelschläge, der Steuermann am hinteren Ende des Bootes schrie seine Kommandos wie in Rage und gab die Richtung an.