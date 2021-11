Weihnachtsmarkt in Radevormwald : Verkaufsoffener Sonntag genehmigt

Radevormwald Im Zuge des Weihnachtsmarktes vom 10. bis 12. Dezember in der Innenstadt dürfen die Besucher am Sonntag, 12. Dezember, 13 bis 18 Uhr, auch zusätzlich noch einkaufen gehen. Der Stadtrat hat das einstimmig beschlossen.

Damit in einer Stadt ein verkaufsoffener Sonntag stattfinden kann, braucht es eine vom Stadtrat beschlossene Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen. Dies hat der Stadtrat in jüngster Sitzung einstimmig getan, so dass einem Einkaufsvergnügen zum Weihnachtsmarkt (10. bis 12. Dezember) am Sonntag, 12. Dezember, 13 bis 18 Uhr, nichts mehr im Wege steht. Wichtig ist laut Stadt die „sorgfältige und kritische Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an einer ausnahmsweise zulässigen Öffnung am Sonntag und dem per Verfassung verankerten Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe“. Die Werbegemeinschaft hatte den Antrag für den verkaufsoffenen Sonntag gestellt. Jährlich dürfen höchstens an acht nicht aufeinanderfolgenden Sonntagen die Geschäfte öffnen.