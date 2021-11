Kultur in Radevormwald : Theater- und Konzertabend mit Geschichten über Gott

Kultur in Radevormwald

Der spanische Pantomime Carlos Martínez und der deutsche Songpoet, Theologe, Liedermacher und Autor Jürgen Werth laden für kommenden Samstag, 20. November, 19.30 Uhr, zu einem außergewöhnlichen Theater- und Konzertabend ins Bürgerhaus am Schlossmacherplatz ein, bei dem die Augen zu hören und die Ohren zu sehen beginnen, heißt es in der Ankündigung zu diesem sicher außergewöhnlichen Kunstgenuss. Veranstalter ist die Evangelische Allianz Radevormald.

Die beiden Protagonisten erzählen in ihrer unvergleichlichen Sprache Geschichten über Gott und die Welt, über das Leben und den Glauben. Mal urkomisch, mal nachdenklich und besinnlich, aber immer unerwartet. Beide Künstler werden als Solisten auf der Bühne stehen, so, wie man sie seit vielen Jahren kennt und schätzt. Aber natürlich treten sie auch gemeinsam auf. Da beginnen dann Musik und Pantomime in einen spannenden und ausgesprochen unterhaltsamen Dialog zu treten – und mit immer wieder überraschenden Pointen unter dem Motto „Und die Ohren werden Augen machen“.