Ökolandwirtschaft im Oberbergischen : Die ersten drei Öko-Modellregionen

Oberberg Bis 2030 soll ein Flächenanteil von 20 Prozent ökologisch bewirtschaftet werden. Die Regionen sollen unterstützt werden, die Nachfrage nach Öko-Produkten aus ihrer Region anzukurbeln.

Der Start erfolgte in der Landeshauptstadt Düsseldorf, es geht aber um die ersten drei Öko-Modellregionen „Bergisches RheinLand“, „Kulturland Kreis Höxter“ und „Niederrhein“. Für sie gab Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser jetzt eine Förderzusage für die nächsten drei Jahre in Höhe von bis zu 720.000 Euro. Ziel: Die Landesregierung will den Öko-Landbau weiter voranbringen: Bis 2030 soll ein Anteil von 20 Prozent der in NRW landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. „Das schaffen wir nur, wenn wir unsere Unterstützung für den Öko-Landbau noch breiter aufstellen“, sagte Ursula Heinen-Esser. Sie überreichte die Auszeichnungsurkunden mit der Förderzusage über drei Jahre und einem jährlichen Zuschuss von jeweils bis zu 80.000 Euro an die Delegationen.