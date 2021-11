Jahresversammlung im Caritashaus Radevormwald : Neuer Vorstand für Kinder- und Jugendring

Radevormwald Wegen der Corona-Pandemie konnten weniger Projekte umgesetzt werden als in den Vorjahren. Zusammen mit dem Jugendamt der Stadt hat der Kinder- und Jugendring das Online-Portal „Augenblick Mal“ realisiert.

Auch der Kinder- und Jugendring konnte aufgrund der Pandemie weniger Projekte umsetzen, als in anderen Jahren. Fortgesetzt wurde das Skating-Angebot, das immer montags von 15 bis 19 Uhr in der Indoorhalle des „life-ness“ für Kinder im Grundschulalter stattfindet. Beteiligt hat sich der Kinder- und Jugendring am Ferienspaß in den Sommerferien. „Wir haben Draisinenfahrten angeboten und den Spielespaß umgesetzt. Wichtig waren außerdem die Gutscheinaktionen für den Ferienspaß“, sagt Klausing. Mit dieser Hilfe wurde Kindern aus Familien, denen die finanziellen Mittel fehlen, die Teilnahme an Aktivitäten beim Ferienspaß ermöglicht. Der Sozial- und Integrationsfonds des Kinder- und Jugendrings unterstützt ebenfalls Familien und ihre Kinder. 2020 hat der Verein fünf Anträge bearbeitet und bewilligt. „Wir haben die Teilnahme an einer Freizeit finanziell unterstützt und Musikunterricht ermöglicht, außerdem haben wir über den Sozialfonds in einem Fall Essensgeld zur Verfügung gestellt und den Erstbezug einer Wohnung unterstützt“, sagt Klausing. Für 2021 gab es bisher drei Anträge für den Sozialfonds.