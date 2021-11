Kinder- und Jugendförderung in Radevormwald : Nachwuchs soll nach Corona „aufholen“

Mit „Aufholen nach Corona“ wurden Aktionen wie das Spielplatzprojekt am Hölterhof reaktiviert. Auch 2022 sollen Mittel aus diesem Programm genutzt werden. Vereine, die Ideen haben, können sich gerne bei bei der Stadt melden. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Das Jugendamt der Stadt Radevormwald will für Sommer 2022 einen großen Aktionstag für Schüler und Vereine realisieren. Ziel: Die Jugend vom Sofa holen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Jugendamtsleiter Jörn Ferner und seine Mitarbeiterinnen Britta Hallek und Sarah Behr arbeiten aktuell an der Planung eines Aktionstages für Jugendliche und Vereine, der im kommenden Sommer stattfinden soll. Ihr Ziel ist es, Jugendliche nach den harten Zeiten während der Corona-Pandemie „runter vom Sofa zu holen“ und für die Vereine und das Freizeitangebot in Radevormwald zu begeistern.

Bei der Jugendhilfekonferenz in diesem Jahr war die Idee zu einem Tag entstanden, an dem sich Jugendliche und Vereine kennenlernen können. Am Montag kamen im Caritashaus wichtige Akteure für die weitere Ideenentwicklung ins Gespräch. Mit dabei war unter anderem der Radevormwalder Kinder- und Jugendring unter Leitung der neuen Vorsitzenden Julia Müller, Vertreter der Jugendfeuerwehr, des Fußballvereins SC 08, der DLRG, des Dahlerauer Turnvereins (DTV) sowie der Sekundarschule.

Info Hilfe bei der Suche nach Ausbildungsplätzen Digitaler Überblick Das Kinder- und Jugendportal „Augenblick Mal“ gibt einen digitalen Überblick über Vereins- und Freizeitangebote in Radevormwald, hilft aber auch bei der Suche nach Praktika oder Ausbildungsplätzen. Das digitale Format hat das Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem Radevormwalder Kinder- und Jugendring realisiert – und damit das Heft, das viele Jahre in den Schulen in der Bergstadt verteilt wurde, ersetzt. Zu erreichen ist das Portal über

www.jugendportal-rade.de Kontakt Vereine, die sich am Aktionstag im Sommer 2022 beteiligen wollen, können sich bei Britta Hallek im Jugendamt unter Tel. 02195 6804558 melden.

Geplant ist, dass sich der Aktionstag an die Schüler der weiterführenden Schulen in Radevormwald richtet. „Die Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der Sekundarschule finden es wichtig, dass sich die Vereine in Radevormwald gebündelt vorstellen und Kontakte zu dem Nachwuchs aufbauen. Das soll an diesem Tag passieren. Viele Jugendliche wissen nicht, wie groß das Angebot ist“, sagt Britta Hallek. Die finanziellen Mittel für diesen Tag werden aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ zur Verfügung gestellt, das Kinder und Jugendliche in ihrem Lernen, aber auch in ihrem sozialen Miteinander fördern soll.

Auch Jörn Ferner, der neue Leiter des Jugendamtes, nahm am Themenabend im Caritashaus teil. Foto: Jürgen Moll

In Radevormwald wurden mit „Aufholen nach Corona“ schon dieses Jahr Aktionen wie das Spielplatzprojekt am Hölterhof reaktiviert. „Wir werden auch 2022 Mittel aus diesem Programm nutzen können. Vereine, die Ideen haben, können sich gerne bei uns melden“, sagt Britta Hallek. Mit ihrer Kollegin Sarah Behr ist sie im Gespräch mit den Schulen, die an einem Aktionstag interessiert sind. Der soll in der Zeit vor den Sommerferien und während der schulpflichtigen Zeit stattfinden, damit er auch von den Schülern angenommen wird.

Im Sport- und Schulzentrum an der Hermannstraße können sich zu diesem Anlass Vereine mit Infoständen und Mitmachaktionen präsentieren, um die Jugendlichen auf sportliche und kreative Angebote aufmerksam zu machen. „Das Ziel ist, dass Jugendliche Lust bekommen, ein Training zu besuchen oder sich vielleicht ehrenamtlich zu engagieren“, sagt Sarah Behr. Der Aktionstag könnte damit der Beginn eines neuen Hobbys werden, das die Jugendlichen runter vom Sofa lockt und auf die Sportanlagen oder in die Vereinsheime der Stadt bringt.

Jochen Pries, Leiter des Kinder- und Jugendtreffs „Life“ auf der Brede, schlägt vor, dass die Schüler an diesem Tag auch Vereinsanlagen kennenlernen. „Wir könnten Busse zur Verfügung stellen, die zum Beispiel die Sportanlagen in den Außenortschaften anfahren“, sagt er. Eignen würde sich dieses zusätzliche Angebot für Vereine, die ihr Angebot schlecht an einem anderen Ort präsentieren können, wie zum Beispiel dem Schützenverein.

Dass die Vereine an einem Aktionstag für Jugendliche interessiert sind und sich an der Veranstaltung und ihrer Organisation beteiligen wollen, wurde beim Themenabend deutlich. Britta Hallek und Sarah Behr wollen im nächsten Schritt einen Termin mit den weiterführenden Schulen vereinbaren und dann für die konkrete Planung die Vereine kontaktieren. „Wenn der konkrete Rahmen steht, können die Vereine ihre Angebote ausarbeiten“, sagt Reiner Klausing, Vorstandsmitglied des SC 08.