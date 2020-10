Heimatverein in Radevormwald : Heimatverein lädt ein zu Radtour und Vortrag

Radevormwald Zwar ist das Heimatmuseum bis auf Weiteres geschlossen, doch der HVV ist keineswegs untätig. Ein Ausflug per Rad nach Breckerfeld ist für den 17. Oktober geplant, ein historischer Vortrag im Bürgerhaus für Januar.

Der Heimat- und Verkehrsverein ist wie viele andere Institutionen von der Corona-Pandemie getroffen worden. So ist das Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße derzeit geschlossen, weil die vorgeschriebenen Hygieneregelungen kaum eingehalten werden können.

Die Teilnehmer treffen sich an dem besagten Termin um 11 Uhr an der Treppe am Marktplatz. Es handelt sich um eine Halbtagestour. Die Länge der Strecke beträgt 35 Kilometer, etwas Kondition ist also von Vorteil. Die Strecke hat einige Steigungen, E-Bikes bzw. Pedelecs sind willkommen. Es geht über die Grenze vom Bergischen Land ins Märkische. Dabei geht es über die Staumauer der Ennepetalsperre. In Breckerfeld werden die evangelische und die katholische Kirche sowie die Stadtmauer besichtigt. Wenn es die Regelungen in der Corona-Pandemie ermöglichen, ist auch eine Einkehr vorgesehen. Die Route verläuft größtenteils auf verkehrsarmen Nebenstraßen.