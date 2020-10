Geschäft in Radevormwald : An der Wupper entsteht Hübsches für Hunde

Radevormwald Denise Kiewitter ist der kreative Kopf von „Rudel Liebe“. Die Manufaktur fertigt in Vogelsmühle Halsbänder und Leinen für Hunde. Angefangen hatte alles mit ihrer Bulldog-Dame Bam Bam.

Wer sich für ein Design von Denise Kiewitter entscheidet, kann sich auf ein Unikat für seinen treuen Vierbeiner freuen. Die Manufaktur „Rudel Liebe“ mit Sitz in Vogelsmühle fertigt individuelle Hundehalsbänder- und Leinen aus Naturmaterialien und feiert in diesem Herbst fünfjähriges Bestehen.

Angefangen hat alles mit Hundedame Bam Bam, denn als die Continental Bulldog vor sechs Jahren in das Leben von Denise Kiewitter trat, war die Sehnsucht nach modischen Hundeaccessoires groß. „Ich habe damals keine Designs gefunden, die mich angesprochen haben. Daraufhin habe ich mein erstes Halsband aus Tau entworfen.“ Auf dieses Design wurde die 37-Jährige oft angesprochen. Damals in Köln erregten die ersten Entwürfe von „Rudel Liebe“ viel Aufmerksamkeit. „Nachdem ich erste Produkte für Freunde und Bekannte angefertigt hatte, entwickelte sich die Idee rasant und Rudel Liebe wurde gegründet.“

Die studierte Grafikdesignerin, die damals in einer Werbeagentur arbeitete, wurde für ihre bunten Halsbänder und die Liebe zum Detail bekannt. Die Produktpalette der kleinen Manufaktur hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Die Halsbänder und Leinen aus Tau gehören immer noch in das Portfolio, aber haben Gesellschaft von unterschiedlichen Designs aus Leder bekommen. „Das unbehandelte Leder wird hier zu Lederriemen verarbeitet, die bemalt, geprägt, versiegelt und nach Wunsch unterfüttert werden. Alle Schritte werden per Hand durchgeführt. Deswegen dauert die Fertigstellung eines Halsbandes, mit Trockenzeit, auch bis zu zwei Tage“, sagt die Designerin, die sich um jeden Produktionsschritt selber kümmert. Aus unbehandeltem Leder macht sie bunte Accessoires für Hunde, die unter anderem mit Blumen, Donuts oder dem Namen der Hunde bemalt werden. „Ich liebe bunte Muster mit viel Farbe und lasse mir immer wieder etwas Neues einfallen. Inspiriert werde ich in meinem Alltag.“