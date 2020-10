Wirtschaft in Radevormwald : Viele Mitarbeiter bei Kuhn Edelstahl feiern Jubiläen

Radevormwald Das Traditionsunternehmen aus Radevormwald gratuliert in diesem Jahr 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ein rundes Betriebsjubiläum feiern. Manche sind bereits seit 40 Jahren im Hause.

23 Mitarbeiter der Firma Kuhn Edelstahl feiern in diesem Jahr ein Jubiläum ihrer Betriebszugehörigkeit.Das Familienunternehmen Kuhn Edelstahl fertigt kundenindividuelle, komplexe Bauteile aus Edelstahl für über 40 verschiedene Branchen, beispielsweise für den Pumpen- und Armaturenbau, die Marinetechnik oder den Dekanterbau. Von den rund 300 am Standort in Radevormwald beschäftigten Mitarbeitern feiern viele in diesem Jahr ein Jubiläum. So sind folgende Mitarbeiter seit 20 Jahren bei Kuhn beschäftigt: Karolina Eisenkölbl, Michael Kiedrowski, Simone Kreimendahl, Sören Krystek, Sven Theimann und Christian Weyer sind seit zehn Jahren bei Kuhn Edelstahl; Christoph Erlhagen, André-Michael Heisel, Denise Karpinski, Johannes Klotz, Jens Opitz und Michael Schaefer.