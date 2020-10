Hof Holberg in Radevormwald : Bunte Kartoffeln und frische Eier vom Land

Radevormwald Auf dem Hof Holberg können besondere Kartoffelsorten und frische Eier von frei laufenden Hühnern gekauft werden. Alle angebotenen Lebensmittel sind unbehandelt.

Bunte Kartoffeln direkt vom Feld und frische Eier von glücklichen Hühnern, das sind das Aushängeschild und das Versprechen von Stefanie und Dirk Holberg. Zusammen verkaufen sie auf ihrem Hof in der Ortschaft Vorm Baum unbehandelte Lebensmittel, die nach der Ernte in den eigenen Hofladen wandern.

Auswahl Die Kartoffelhütte auf dem Hof Holberg. Vorm Baum 6, ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Wer in der Kartoffelhütte einkauft, kann nicht nur zwischen vier bis sechs Kartoffelsorten wählen, sondern auch frische Eier von den Hofhühnern einkaufen. Der Hof Holberg lässt außerdem eigene Nudeln herstellen. Verkauft werden in der Kartoffelhütte auch hochwertige Dips und Brotaufstriche, die ausschließlich in Hofläden verkauft werden dürfen. Zwei Mal im Jahr gibt es Vorm Baum auch Suppenhühner. Bezahlt wird über die Vertrauenskasse. Alle Infos unter www.hof-holberg.de

Verkauft werden die Kartoffeln in Radevormwald nicht nur in der Kartoffelhütte auf dem Hof Holberg, sondern auch in einem Supermarkt in Schwelm und dem Unverpackt Laden in der Innenstadt. „Unsere Kartoffeln sehen nach Kartoffeln aus und schmecken auch so. Geschmack und Aussehen sind mit Kartoffeln aus dem Supermarkt nicht zu vergleichen“, sagt Stefanie Holberg. Sie liebt es, aus der bunten Kartoffelmischung (Foto: privat) Ofengemüse zu machen, Salate oder andere Gerichte. Der Geschmack und das außergewöhnliche Aussehen zeichnen die Kartoffeln aus Radevormwald aus. „Im Herbst kann man das Ofengemüse toll mit einem Kürbis anreichern. Das ist ein Hingucker.“