Politik in Radevormwald : Rader CDU unterstützt Brodesser

Radevormwald Der CDU-Stadtverband versammelte sich und hielt auch einen Rückblick auf die Wahl. Zudem wurden die Vertreter für die Aufstellungsversammlung des Bundestagskandidaten im Kreis sowie für die Aufstellung der Landesliste der CDU NRW gewählt.

(s-g) In ihrer jüngsten Versammlung hat die CDU Radevormwald die Vertreter für die Aufstellungsversammlung des Bundestagskandidaten im Kreis sowie für die Aufstellung der Landesliste der CDU NRW gewählt. Der Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg warb um Unterstützung für Dr. Carsten Brodesser (MdB) (Foto: CDU), der in den vergangenen drei Jahren den Oberbergischen Kreis in Berlin vertreten hat. Es geht jetzt darum, die in 2017 begonnene Arbeit weiter zu führen und dabei den Interessen der Bevölkerung im Oberbergischen Kreis in der Bundeshauptstadt Gehör zu verschaffen. Der Stadtverbandsvorsitzende stellte seinen Vorschlag zur Abstimmung und freute sich über die einstimmige Unterstützung der Mitglieder für Dr. Carsten Brodesser.