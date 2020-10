Musik in Radevormwald : Fürs Konzert sind noch Plätze frei

Das Quartett „Gemischtes Doppel“ tritt am Freitag in der reformierten Kirche auf. Foto: Spengler Foto: Familie Spengler

Radevormwald Zwei Ehepaare bilden das Ensemble „Gemischtes Doppel“, das Songs a capella und mit Klavierbegleitung präsentiert. Wegen der Pandemie musste die Besucherzahl auf 50 beschränkt werden.

Auch in der Corona-Pandemie lädt die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald zu kulturellen Veranstaltungen ein – unter den notwendigen Sicherheitsbedingungen. So findet am Freitag, 9. Oktober, um 19 Uhr ein Konzert mit dem Gesangsquartett Christoph und Anja Spengler, Christian Mews und Linda Loberg statt – sie nennen sich „Gemischtes Doppel“. Es sind noch einige Plätze frei. Weil das Infektionsgeschehen sich kurzfristig ändern kann, haben die Organisatoren die Anzahl der Besucher auf 50 Personen beschränkt. Auf diese Weise können alle Hygieneregeln problemlos eingehalten werden. Wichtig ist, dass sich alle Teilnehmer mit Namen, Telefonnummer und Anzahl der Personen bei Gisela Busch unter Telefon 02195 4725 anmelden.