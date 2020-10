Kirchengemeinde in Radevormwald : Basar fällt aus – Bitte um Spenden

Schon seit Jahrzehnten unterstützt die Andheri-Hilfe arme Menschen in Indien. Diese Tradition soll trotz der Corona-Krise weitergehen. Foto: Andheri Hilfe

Radevormwald Wegen der Corona-Pandemie kann der Andheri-Basar nicht stattfinden.

Auch der traditionelle Andheri-Basar der katholischen Kirchengemeinde, der seit 51 Jahren rund um Allerheiligen stattfindet, muss auf Grund des Coronavirus dieses Jahr abgesagt werden. „Obwohl das Organisationsteam mit Hilfe des Ordnungsamtes nach einer Lösung gesucht hat, sind die Auflagen einfach zu hoch und die Unsicherheit zu groß, unter welchen Bedingungen letztendlich eine Durchführung des Basares möglich wäre“ teilt Simone Kreimendahl vom Organisationsteam mit.

Die Erlöse des Andheri-Basares werden jedes Jahr von der Andheri-Hilfe Bonn für Projekte in Indien oder Bangladesch verwendet. Dieses Jahr sollte mit Hilfe des Basarerlöses, wie auch schon im letzten Jahr, die Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in Uttar Pradesh in Nordindien verbessert werden. In 19 Dörfern sollten den Kindern der Schulbesuch ermöglicht und durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel das Erlernen eines Berufes, die Stellung und das Ansehen der Frauen angehoben werden.

Auf Grund der Pandemie, die sich auch in Indien wie in vielen anderen Ländern rasant ausbreitet, wurden große Projekte erst einmal in den Hintergrund gerückt. Viele Menschen haben auf Grund des Lockdowns ihre Arbeit und damit auch jegliche Einkünfte verloren. Sie sind in ihre Dörfer zurückgekehrt und kämpfen dort zusammen mit ihren Familien gegen eine Hungersnot. So wurden die Gelder aus dem letzten Basar erst einmal dazu verwendet, die Dörfer in Uttar Pradesh mit Lebensmittel zu versorgen. Neben den Lebensmitteln wurden auch Masken, Seife und Desinfektionsmittel verteilt, um die Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken.

Auch wenn dieses Jahr der Basar ausfallen muss, sind die Menschen in Uttar Pradesh mehr denn je auf unsere Hilfe angewiesen. Aus diesem Grund bittet das Andheri-Team herzlich um Spenden.

Im Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde und in der Wupper-Apotheke sind Spendendosen aufgestellt. Jeder, der dort spendet, erhält als Dankeschön ein Glas Marmelade oder darf sich eine kleine Bastelei mitnehmen. Wer eine Spendenbescheinigung benötigt, wird gebeten, die Spenden im Pfarrbüro hinter der katholischen Kirche St. Marien abzugeben. Eine Überweisung direkt an die Andheri-Hilfe Bonn ist natürlich auch möglich, und zwar unter ANDHERI HILFE e.V., Sparkasse Köln/Bonn, IBAN DE80 3705 0198 0000 0400 06, Verwendungszweck: „Radevormwald“. Sollte eine Spendenbescheinigung gewünscht werden, bitte die Adresse hinzufügen.

„Wir wissen, dass in diesen Tagen bei vielen Menschen auch hier in Radevormwald das Geld durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder geringere Geschäftsumsätze usw. knapper wird“, schreibt Simone Kreimendahl. „Aber vielleicht kann der ein oder andere doch noch ein paar Euro für Menschen in einem Land erübrigen, in dem es weiten Teilen der Bevölkerung wesentlich schlechter geht als uns.“

(s-g)