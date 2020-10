Kultur in Radevormwald : Kulturkreis lädt ein zur Stücke-Präsentation

Michael Teckentrup ist Vorsitzender des Kulturkreises Radevormwald. Mit der Resonanz auf den Neustart des Programms ist er zufrieden. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Radevormwalder können beim Spielplan 2021/2022 mit ihrem Votum mitwirken. Am 18. Oktober findet die Präsentation der Stücke des Rheinischen Landestheaters Neuss im Bürgerhaus statt.

Das Radevormwalder Kulturleben kommt nach und nach wieder in Gang – das zeigt unter anderem der Beginn der Spielzeit des Kulturkreises. In der vergangenen Woche war das Rheinische Landestheater Neuss nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie wieder im Bürgerhaus zu Gast, mit Molières „Der Geizige“.

Auch für die übernächste Spielzeit in der Saison 2021/2022 laufen bereits die Vorbereitungen. Traditionell stellt das Ensemble des Rheinischen Landestheaters in einer Präsentation die Stücke vor, aus denen der Kulturkreis Radevormwald dann eine Auswahl für die genannte Spielzeit treffen wird.

In diesem Jahr findet diese Präsentation am Sonntag, 18. Oktober, um 11 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses statt. „Zur Präsentation wird wieder eine Auswahlliste der vorgestellten Stücke vorliegen“, teilt der Vorsitzende des Kulturkreises, Michael Teckentrup, mit. Über diese Auswahlliste kann jeder mitteilen, welches Stück in der späteren Auswahl durch den Programmbeirat des Kulturkreises berücksichtigt werden soll. Auf diese Weise haben die Zuschauer Gelegenheit, an der Gestaltung der Spielzeit 2021/2022 mitzuwirken.

Ob Mitte des kommenden Jahres die Corona-Pandemie zurückgedrängt sein wird, kann derzeit niemand sagen. Sicher ist, dass vorerst die Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden müssen. So erklärt Michael Teckentrup, dass wegen der Verordnung des Landes und des Hygiene-Konzeptes dieses Mal kein Catering angeboten werden kann. „Alle Zuschauer müssen ihren Namen und Adresse hinterlassen. Diese Daten werden zwei Monate nach der Präsentation vernichtet. Alle Zuschauer müssen im Bürgerhaus eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, die am Sitzplatz abgesetzt werden kann. Die Zuschauer werden so platziert, dass zwischen ihnen genügend Abstand eingehalten werden kann.“

Trotzdem werden die Besucher der Präsentation im Anschluss Gelegenheit haben, sich mit dem Künstlern des Theaters aus Neuss auszutauschen.

Beim Verein ist man mit der bisherigen Resonanz auf den Neustart zufrieden. „Man spürt, das Interesse und der Hunger nach Kultur sind da“, erklärt Michael Teckentrup. Freilich gebe es auch den Trend, dass der eine oder andere im Moment wegen der Corona-Gefahr noch zögert, zu öffentlichen Veranstaltungen zu gehen.

Als nächste Veranstaltung findet ein Leseabend der MaskeRader am Freitag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Unter den Titel „Der Chesnot ist abgesagt“ macht das Ensemble aus der Not eine Tugend und bietet einen „Reigen von nachdenklichen, vergnüglichen und berührenden Geschichten“.

Während die „Kölsche Weihnacht“, die sonst in Kooperation mit Rua Kapaaf organisiert wird, wegen Absage der Paveier ausfällt, finden die anderen Veranstaltungen im November und Dezember statt – das gilt für das Konzert „Popjazz“ am Freitag, 20. November, um 19.30 Uhr und für die „Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens am Sonntag, 13. Dezember, um 16 Uhr – beide wie gewohnt im Bürgerhaus.