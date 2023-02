Feuerwehreinsätze in Radevormwald Wenn’s brennt, braucht es genug Wasser

Nun müssen sich Bürger nicht gleich Sorgen machen, dass im Ernstfall bei ihnen nicht gelöscht werden kann. „Die Feuerwehr hat in ihren Einsatzfahrzeugen immer einen Vorrat an Löschmitteln“, betont Marc Bormann. Außerdem besteht die Option, eine Schlauchleitung zum nächstgelegenen Wasser-Reservoir zu legen. Das wurde beispielsweise bei einem Scheunenbrand in der Ortschaft Beck im Januar 2021 so gehandhabt. Der Hof verfügte zum Glück über eine eigene Löschwasserentnahmestelle, doch zur Unterstützung wurde ein Reservoir in Siepen angezapft und ein nahegelegener Bauch gestaut, um per Saugpumpe weiteres Löschwasser zur Einsatzstelle zu leiten.