Feuerwehr Radevormwald Was tun, wenn der Baum brennt?

In Weihnachtsfilmen ist es die ultimative Katastrophe: Der Tannenbaum beginnt zu brennen. Doch wie häufig werden Feuerwehrleute mit solch einem Fall konfrontiert? „Das ist eher selten“, sagt Dietmar Hasenburg, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Radevormwald. Er selber habe noch keinen Einsatz mit einem brennenden Weihnachtsbaum erlebt. Eher schon komme es vor, dass Gestecke, speziell Adventskränze, in Flammen stehen. „Diese Kränze stehen ja oft wochenlang in den Wohnungen und sind dann sehr trocken“, schildert Hasenburg das Problem. „Und das gilt auch für die Bäume. Wenn diese sehr trocken sind und dann Feuer fangen, dann explodieren sie regelrecht.“ Dann sei die Gefahr und auch der Schaden am Ende freilich sehr viel größer als bei einem brennenden Adventskranz.