Marc Breuer kommt nach Hause Comedy-Dinner in Hückelhoven

Er hat bereits viele Auftritte in seiner Heimatstadt gehabt. Im vergangenen Jahr spielte der Brachelener Kabarettist Marc Breuer die Premiere seines Programms „Traumtypen“ in der Hückelhovener Aula. In diesen Tagen unterhält er die Besucher des Weihnachtsmarktes als Rentier Ole, dem er Stimme und Mimik leiht.