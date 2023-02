Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Toller Erfolg für junge Mathe-Cracks aus Radevormwald

Die beiden 18-jährigen Sven Zimmermann und Kevin Palt aus der Q2 sowie die beiden 16-jährigen Carina Meiß und Oliver Hombrecher der Q1, erklärten sich nach der Anfrage von Carsten Rödding bereit, die Herausforderung anzunehmen und bereiteten sich auf den Wettbewerb vor. Viel Zeit dafür hatten sie allerdings nicht. Ende vorigen Jahres wurden sie gefragt, vergangenes Wochenende fand der Wettbewerb statt. „Wir haben uns alte Aufgaben der vergangenen Jahre angeschaut und uns in einigen Themen eingelesen“, skizziert der 18-Jährige das Vorgehen. Jeder für sich, denn erst am Tag der Abreise, kamen die Schüler der unterschiedlichen Jahrgangsstufen zusammen. „Wir sind uns schonmal in der Schule begegnet, aber richtig gekannt haben wir uns vorher nicht“, erzählt Hombrecher mit Blick auf die Mitschüler der Q2.