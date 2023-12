Städtischer Haushalt 2024 Neuss zeigt ein Herz für Tiere

Tierheime haben keine leichte Aufgabe. Dort landen all jene kleinen und größeren Vierbeiner, die niemand mehr haben will oder die ausgesetzt oder vernachlässigt wurden. So auch im Neusser Tierheim in Bettikum. Betrieben wird dieses nicht von der Stadt, sondern vom Tierschutzverein Düsseldorf-Neuss. Das Heim beherbegt jeweils rund 40 Hunde, bis zu 100 Katzen und eine Vielzahl von Kleintieren. Obwohl das Tierheim eine öffentliche Ausgabe übernimmt, lebt es zu einem großen Teil von Spenden und auch von der Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer.