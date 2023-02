Kirchengemeinde in Radevormwald Ehrung für 25 Jahre Dienst am Mitmenschen

Von 1988 bis 1991 absolvierte sie ihre Ausbildung im Krankenhaus in Wermelskirchen, wechselte 1992 für kurze Zeit ins Krankenhaus nach Radevormwald. Dann wurde sie schwanger und wurde Mutter. 1997, als die Tochter aus dem Gröbsten raus war, kehrte sie mit einer Teilzeitstelle in ihren Beruf zurück, diesmal aber nicht mehr in der stationären Pflege eines Krankenhauses, sondern in den ambulanten Dienst der Diakoniestation. Eine sehr bewusste Entscheidung, wie „Schwester Simone“ erzählt. „Obwohl der Zeitdruck in der ambulanten Pflege viel größer ist, kann ich mir nicht vorstellen, stationär zu arbeiten.“ Im ambulanten Dienst „bin ich ganz für die Klienten da, bin immer draußen an der frischen Luft und es bietet mir einfach einen tollen Mix und viel Abwechslung.“ Seit 15 Jahren arbeitet sie wieder in Vollzeit. Sie pflegt nicht nur ältere Klienten, es seien auch schon mal jüngere dabei. Die Bandbreite der Versorgung ist groß und reicht von der einfachen Gabe der Medizin beim einen, über die Morgenroutine mit Waschen und Anziehen beim anderen bis hin zur Wundversorgung und aufwendigeren Pflege.