Museum im Oberbergischen Kreis Das Jahresprogramm im Freilichtmuseum

„Jrön und Jedön“ heißt das Motto am ersten Juni-Wochenende. Garten- und Pflanzenliebhaber finden am Samstag, 3. Juni, und Sonntag, 4. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Museums alles, was sie brauchen. Dieser besondere Gartenmarkt bietet neben Pflanzen, Gartenzubehör und Dekorationen auch fachkundige Beratung.