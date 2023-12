Anssichtssache Eine erfolgreiche Woche für die Rader AfD

Für die AfD in Radevormwald war das eine erfolgreiche Woche. Das klingt zunächst paradox. Schließlich lehnte der Rat am Dienstag mehrheitlich einen Antrag der Rechtspopulisten ab. Doch die AfD-Vertreter haben das natürlich erwartet. Es geht schlicht darum, das Thema Asyl weiter am Kochen zu halten. Außerdem kann die Partei dann in die beliebte Rolle des Opfers schlüpfen. Doch die AfDler in Radevormwald hatten sicher ihren besonderen Spaß daran, wie sich die anderen Fraktionen über das Thema in die Haare gerieten. Die FDP sah sich, weil sie – aus schwer nachvollziehbaren Gründen – den AfD-Vorstoß in einem eigenen Antrag aufgenommen hatte, der Kritik ausgesetzt. AL-Fraktionschef Rolf Ebbinghaus erinnerte sogar an das Jahr 1933, als Konservative den Nazis die Macht in die Hand gedrückt hatten. Korrekt – allerdings war das Besteck für diesen Fall etwas zu groß gewählt. UWG-Fraktionschef Bernd-Eric Hoffmann wiederum erinnerte die CDU-Vertreter daran, dass auch bei Ihnen auf Bundesebene über das Einstellen von Geldleistungen für Asylbewerber gesprochen worden sei. Besser hätte es für die AfD kaum laufen können. Die anderen Parteien beharken sich gegeneinander, werfen sich gegenseitig rechte Umtriebe vor, und zugleich reden alle über die Themen, welche die AfD den Bürgern ständig einhämmern will.