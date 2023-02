Kirche in Radevormwald Ein Treffpunkt für Frauen feiert Jubiläum

Anne Wibbels ist von Anfang an im Frauenkreis dabei. „Frau Melzer sprach mich damals an, dann habe ich gleich mitgemacht“, erinnert sich die heute 64-Jährige an die Anfänge. Was sie über die zwei Jahrzehnte nun schon an den Frauenkreis gebunden hat, sei die Gemeinschaft – vor allem aber auch die Vielfalt der Themen. „Beim ersten Treffen im Januar setzen wir uns immer zusammen und entscheiden gemeinsam, welche Themen wir aufgreifen wollen.“ Der Austausch bereichere sie, erklärt Wibbels. Auch für sie seien die Ausflüge jedes Mal ein Höhepunkt. „Ein schöner Ausflug, an den ich mich gerne erinnere, ist der vom vorigen Jahr. Da waren wir in Lieberhausen und haben uns die bunte Kerke angeschaut.“