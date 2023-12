Weihnachtsvorbereitung in Radevormwald Einkaufen fürs lange Festwochenende

Auch bei Rewe Kleinschmidt an der Poststraße erwarte man zwar einen großen Ansturm am Tag vor Heiligabend, gleichzeitig sei man aber ebenfalls gut auf das Weihnachtsgeschäft vorbereitet. „Wir haben die Bestände im Markt für den Tag angehoben und seit ein paar Tagen ein höheres Lieferaufkommen“, sagt Inhaber Andreas Kleinschmidt. Trotzdem sei es manchmal schwierig, mit dem Einräumen hinterherzukommen, ergänzt seine Marktleiterin Natascha Campos: „Wir packen das aus, räumen das ein, und es geht sofort wieder weg.“ In diesem Jahr sei vor allem spürbar, dass die Metzgerei Kalkuhl wegen eines Wasserschadens geschlossen sei. Dementsprechend sei vor allem Fleisch besonders beliebt. Was Gemüse angeht, sei in ihrem Markt insbesondere Grünkohl gefragt.