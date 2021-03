Apotheken im Oberbergischen Kreis : Tipps der Apotheker für Pollenallergiker

Radevormwald Bei einer starken Verschlimmerung der Symptome sollte immer ein Arzt aufgesucht werden. Wer schon länger von Heuschnupfen betroffen ist, weiß, wie er sich äußert: Fließschnupfen, verstopfte Nase, Niesen und Augenjucken.

Bei einer starken Verschlimmerung oder Veränderung der Symptome sollte immer ein Arzt aufgesucht werden. Auch die beste Therapie gegen Heuschnupfen könne nicht vor einem „Etagenwechsel“ schützen. Die Allergie „wandert“ von den Augen über die oberen Atemwege in die Lunge und Bronchien und löst dort Asthma aus. Wer dieses Risiko so weit wie möglich ausschließen möchte, sollte sich bei seinem Arzt nach einer spezifischen Immuntherapie (SIT) erkundigen. Bei der SIT bekommt der Patient etwa drei Jahre lang Allergieauslöser als Tabletten oder in Form von Spritzen unter die Haut. Ziel ist es, dass sich das Immunsystem langsam an die Pollen gewöhnt und am Ende nicht mehr allergisch reagiert. Auch vorbeugend kann man einiges gegen die Pollen tun Allergiker sollten Kleidung nicht im Schlafzimmer wechseln. So kann vermieden werden, dass an der Wäsche haftende Pollen aufgewirbelt werden und zu nächtlichen Allergieschüben führen. Wer möglichst unbelastet von Pollen ins Bett gehen möchte, sollte abends die Haare waschen, damit an den Haaren haftende Pollen die Allergie nicht im Bett verstärken.