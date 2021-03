Stadt Radevormwald : Amt verteilt Masken an Bedürftige

Radevormwald 270 Rader haben jeweils drei Masken erhalten – hinzu kommen 86 Asylbewerber. Die Corona-Schutzverordnung NRW sieht das Tragen einer medizinischen Maske vor.

Damit sich auch bedürftige Menschen vernünftig vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen können, hat das Land NRW 8,7 Millionen medizinische Masken zur Verfügung gestellt. Fünf Millionen davon gehen an die Kreise und kreisfreien Städte, 3,7 Millionen an Tafeln und Wohlfahrtsverbände. Oberberg erhält demnach 47.000 medizinische Masken und gibt die Mund-Nasen-Bedeckungen an die 13 oberbergischen Jobcenter-Standorte in den Kommunen sowie an die Sozialämter der Städte und Gemeinden weiter. Das Deutsche Rote Kreuz holte die Masken beim Land ab, verteilte sie und brachte sie an die einzelnen Standorte. Pro Person werden drei Masken ausgegeben. Anspruch haben Personen, die folgende Leistungen erhalten:

▶ Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) – diese Menschen werden in Radevormwald vom Jobcenter versorgt

▶ Hilfe zum Lebensunterhalt und

▶ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung