Politik in Radevormwald : AfD schlägt Partnerschaft mit ukrainischer Stadt vor

Udo Schäfer ist Fraktionschef der AfD in Radevormwald. Foto: Udo Schäfer

Radevormwald Die AfD-Ratsfraktion schlägt vor, in den westukrainischen Landschaften Ostgalizien, Karpatenukraine oder in der nördlichen Bukowina nach einer passenden Partner-Kommune Ausschau zu halten.

Die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Radevormwalder Rat regt an, als ein Zeichen der Solidarität mit der durch Russland angegriffenen Ukraine eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt zu schließen. „Hinsichtlich einer kommenden Phase des Wiederaufbaus nach dem Krieg sieht die oppositionelle Fraktion Potenzial, dass die Stadt auf der Höhe helfen kann“, heißt es in dem Antrag der AfD. „Bislang unterhält Radevormwald nur Städtepartnerschaften mit dem französischen Châteaubriant und dem polnischen Nowy Targ.“

Die AfD-Ratsfraktion schlägt in diesem Zusammenhang vor, in den westukrainischen Landschaften Ostgalizien, Karpatenukraine oder in der nördlichen Bukowina nach einer passenden Partner-Kommune für Radevormwald Ausschau zu halten, „da alle drei Regionen bis Ende 1918 Teile von Österreich-Ungarn waren“. Sie besäßen daher „kulturell die engste Bindung an Mitteleuropa“.

„Wünschenswert ist es, dass der Bürgermeister und die anderen Fraktionen in diesem Fall unserem Antrag beipflichten werden“, äußert der Radevormwalder AfD-Ratsfraktionsvorsitzende Udo Schäfer. „Der aktuelle Krieg in der Ukraine spricht zweifellos gegen jedes parteipolitisches Gezänk. Wir sollten nun alle an einem Strang ziehen, um diesem Waffengang etwas entgegenzusetzen. Der Frieden muss höchste Priorität haben.“

Auch die Fraktion der Alternative für Deutschland im Stadtrat von Hückeswagen hatte jüngst beantragt, eine Partnerstadt in der Ukraine zu suchen. Zugleich hatte die AfD in der Schloss-Stadt sich dagegen verwehrt, Menschen mit russischer Herkunft beziehungsweise in der Region lebende Russlanddeutsche für den Angriff durch die russischen Truppen mitverantwortlich zu machen.

(s-g)