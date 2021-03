Naturschutz in Radevormwald : Saatgut bewahren und verbreiten

Radevormwald Naturschützerin Kathi Hentzschel lehnt es ab, die Schöpfung zu patentieren. Saatgut sei für die Allgemeinheit bestimmt und müsse verbreitet werden, um die Natur vielfältig zu gestalten und historische Arten zu erhalten.

Auf lokaler Ebene versucht Kathi Hentzschel seit Jahrzehnten, einheimische Pflanzenarten zu bewahren. Auf der Pflanzentauschbörse in Rade werden Samen und junge Pflanzen getauscht. Besonders beliebt sind alte Sorten, die es nicht mehr in Pflanzenmärkten zu kaufen gibt. „Saatgut ist für die Allgemeinheit bestimmt und muss verbreitet werden, um unsere Natur vielfältig zu gestalten und historische Arten zu erhalten. Die sind nämlich für jede Region einzigartig und besonders wertvoll“, sagt sie. Für die Pflanzentauschbörse in Radevormwald oder die der Bergischen Gartenarche ist das Patentieren von Pflanzen noch zu keinem konkreten Problem geworden. „Wir tauschen Pflanzen und Saatgut nur in kleinen Mengen und sind deswegen nicht direkt betroffen. Trotzdem ärgern wir uns darüber, dass Züchtungen patentiert werden“, sagt Nadja Hildebrand von der Bergischen Gartenarche. Auch sie klärt über den Wert alter Samenarten auf, die meistens nicht von Züchtern verbreitet werden, sondern von privaten Gartenliebhabern. „Wir fördern besonders ökologische Züchtungen, die auch keine Patente anmelden“, sagt sie.