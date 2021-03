Kinderprojekt in Radevormwald : Kita Sprungbrett forscht weiter

Radevormwald Seit 2019 ist die Kita Sprungbrett „Haus der kleinen Forscher“. Jetzt ist die Einrichtung von dem Forscher-Netzwerk „:metabolon“ erneut zertifiziert worden.

Zertifiziert Die Kindertagesstätte Sprungbrett ist im Sommer 2019 zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden und war damals die zwölfte Einrichtung im Oberbergischen Kreis. Das Forscher-Netzwerk „:metabolon“ unterstützt die Kita nicht nur mit Materialien und Aktionen, sondern auch mit regelmäßigen Fortbildungen für die Mitarbeiter. Im „Haus der kleinen Forscher“ werden naturwissenschaftliche Themen und Fragen in die Lebenswelt der Kinder integriert. Die Kita betreut aktuell 84 Kinder in vier Gruppen.

An dem naturnahen Standort der Kita Sprungbrett gibt es einen Wahrnehmungsgarten, an einer anderen Station wird gematscht, an einer weiteren mit Zahlen jongliert. Ausstattungen, die den Forscher in den Mädchen und Jungen wecken, finanziert der Träger des Kindergartens zusammen mit dem Förderverein. Schulamtsleiter Jürgen Funke findet es wichtig, dass alle Kindertagesstätten einen thematischen Schwerpunkt haben. „Die Kita Sprungbrett hat sich auf die MINT-Fächer spezialisiert und bereitet ihre Kinder damit auf wichtige Aspekte des weiteren Bildungsweges vor. Dass die Kita ,Haus der kleinen Forscher’ bleibt, war uns allen wichtig“, sagte Funke.