Sport für Jedermann in Radevormwald : Seniorenbeirat will „Sport im Park“

„Sport im Park“ in Wermelskirchen: Sportlich unterwegs war im Juni 2021 auch die Nordic Walking-Gruppe um Gisela Weiser (l.). Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Vorbild ist die Nachbarstadt Wermelskirchen: Hier lief das Angebot „Sport im Park“ im vergangenen Jahr an gleich zwei Schauplätzen in den Innenstadt und in Dabringhausen mit großem Erfolg.

In Wermelskirchen erfreute sich die Aktion „Sport im Park“ im vergangenen Jahr großer Beliebtheit. Jeden Samstag zwischen 10 und 11 Uhr boten die heimischen Sportvereine gemeinsam mit dem Kreissportbund und dem Seniorenbeirat Bewegung im Hüpp-Park und im Dorfpark in Dabringhausen an. Die Resonanz war bestens, und mit jedem Samstag stiegen die Teilnehmerzahlen teils bis auf mehr als 30. Interessierte konnten in der Nachbarstadt also kostenlos und ohne Anmeldung an dem Angebot teilnehmen: Unter freiem Himmel hatten sie die Möglichkeit, in Bewegung zu kommen. Und viele Vereine in Wermelskirchen engagierten sich für das Programm.

So etwas ähnliches könnte sich Wolf-Rainer Winterhagen, Vorsitzender des Seniorenbeirates, auch für Radevormwald vorstellen. In der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde über das Programm „Bewegt älter werden“ gesprochen und in diesem Zusammenhang auch über das Konzept des Landessportbundes „Sport im Park“.