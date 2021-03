Ökumene in Radevormwald : Weltgebetstag – Bibel-TV und Überraschungstüten

Radevormwald In den Wupperorten kann der Weltgebetstag coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb werden die Frauen des Vorbereitungsteams Überraschungstüten an die Türen der ehemaligen Teilnehmerinnen hängen.

Immer am ersten Freitag im März wird der Weltgebetstag gefeiert. „Noch ist offen, in welcher Form der Gottesdienst gefeiert werden kann“, kündigt Katrin Weber von der Ökumenischen Weltgebetstag-Gruppe in Radevormwald an. Interessierte sind zu der Feier am Freitag, 5. März, 16 Uhr, in der Reformierten Kirche am Markt, willkommen Außerdem gibt es eine Übertragung eines Gottesdienstes zum Weltgebetstag am Freitag um 19 Uhr in Bibel-TV – auch abrufbar den ganzen Tag über unter www.weltgebetstag.de