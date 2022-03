Stadtbücherei Radevormwald : Mit Bücherei-Ausweis Filme und Serien streamen

Werbung für „Filmfriend“ in der Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz. Foto: Stadtbücherei

Radevormwald Mit dem Filmportal „filmfriend“, einem Streamingdienst nur für öffentliche Bibliotheken in Deutschland, Österreich und Schweiz, haben die Kunden fortan Zugang zu mehr als 3500 Filmen.

Das wird Film-Fans sicher freuen: Die Stadtbücherei erweitert ab sofort ihr Angebot an digitalen Diensten. „Büchereinutzer können mit einem gültigem Leserausweis unbegrenzt und kostenlos Filme und Serien streamen“, kündigt Leiterin Sandra Oetelshoven an. Mit dem Filmportal „filmfriend“, einem Streamingdienst nur für öffentliche Bibliotheken in Deutschland, Österreich und Schweiz, haben die Kunden fortan Zugang zu mehr als 3500 Filmen.