Vakanz in Hilden : Stadt Hilden sucht neue Bücherei-Leitung

Der Neubau am Nove-Mesto-Platz wurde am 15. Januar 1994 eingeweiht. Baukosten: rund 6,1 Millionen Euro. Foto: Stadtbücherei Hilden

Hilden Im Dezember vergangenen Jahres war Leiterin Silke Liesenkloß mit 49 Jahren völlig überraschend verstorben. Sie hatte erst 2019 die Leitung übernommen.

Mit rund 6200 Kunden und 130.000 Besuchen pro Jahr ist die Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz die am meisten besuchten Service-Stelle der Stadtverwaltung. Vor Corona hatte die Stadtbücherei rund 1700 Stunden im Jahr geöffnet, auch in den Ferien. Die Bücherei orientiert sich stark an den Wünschen und Bedürfnissen ihrer Kunden. Der Samstag ist der ausleihstärkste und besucherstärkste Tag. Daneben organisierte die Stadtbücherei vor Corona noch rund 360 Veranstaltungen pro Jahr (mit 6308 Besuchern im Jahr 2018). Das ist umgerechnet eine pro Tag.