Freiwilliger Einsatz in Oberberg : Ehrenamtliche Helfer unterstützen Schüler

Oberberg Die Mitarbeiter von LAssO (Lern-Assistenz-Online) unterstützen ehrenamtlich den Lernbedarf von Kindern und Jugendlichen. Auch in Radevormwald und Hückeswagen werden die ehrenamtlichen Helfer gesucht.

Das Projekt startete im April 2021 mit dem Verein „Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche Oberberg“ und richtete sich zunächst nur an die Kinder und Jugendlichen des Vereins. Erst wenn genügend ehrenamtliche Lernassistenzen gefunden sind, kann das Projekt geöffnet werden, denn weitere 13 Kinder stehen inzwischen auf der Warteliste. „Das Angebot wird sehr gut angenommen, und der Bedarf an Lernassistenten ist groß“, sagt Birgit Steuer, Leiterin der Koordinierungsstelle Gesellschaftliche Entwicklung des Kreises. Der Gummersbacher Paul Teschke ist Standortlotse der Ehrenamtsinitiative Weitblick und als Projektkoordinator aktiv. Sein Motiv: Er will dazu beitragen, die Lernstoff-Lücken zu schließen um die aktuelle Situation, die Schüler, Eltern und Lehrer oftmals überfordert, zu verbessern und Kindern wieder Halt zu geben. „Wenngleich Eltern nach Homeschooling und in der angespannten Corona-Krise ihr Bestes versuchen, sind die Themen ‚Lernstoff aufholen‘ und ‚Lernen lernen‘ für viele Familien eine große und zusätzliche Herausforderung. Manchmal kann eine neutrale, dritte Person da einfach Stress herausnehmen und die Familien entlasten“, sagt er. Aber auch wenn Corona irgendwann mal zum Alltag geworden ist, werde der Bedarf einer Unterstützung weiterhin Bestand haben. Markus Alterauge ist Lernassistent. „Ich möchte, dass Jugendliche neben dem Bekanntenkreis eine Ansprechperson haben, die sie mit allen schulischen Fragen konfrontieren können. Ich glaube, dass das hilft, selbstbewusster in der Schule aufzutreten“, sagt er. Der Medieninformatikstudent begleitet zwei Geschwisterkinder online.