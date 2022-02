Stadtbücherei Neukichen-Vluyn : Samen einfach „ausleihen“

Ab Dienstag kann Saatgut von ein- und zweijährigen Blütenpflanzen und alten Sorten verschiedener Gemüse ausgeliehen werden. Foto: Alexandra Rüttgen

Neukirchen-Vluyn Sonnenblumen- oder Tomatensamen aus der Stadtbücherei? Das ist ab kommenden Dienstag in Neukichen-Vluyn möglich. Dann startet die Saatgutbibliothek. Zum Auftakt gibt es eine Informationsveranstaltung.

Sonnenblumen- oder Tomatensamen aus der Stadtbücherei? Ja das ist möglich, denn die Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn geht mit der Saatgutbibliothek an den Start. Ab kommenden Dienstag, 1. März, kann man Saatgut von ein- und zweijährigen Blütenpflanzen und alten Sorten verschiedener Gemüse „ausleihen“.

Wieso ausleihen? Ausleihe in dem Sinne, dass Garteninteressierte die samenfesten Saaten im Garten oder auf dem Balkon aussäen, sich das Gemüse natürlich erst mal schmecken lassen und sich an bunten Blüten erfreuen. „Darüber hinaus wünschen wir uns aber, dass man besonders gut geratene Pflanzen für die Samenernte reserviert und wenn die Samen reif sind, diese dann erntet, einen Teil selbst im Folgejahr nutzt und eine Saatgutportion zurück in die Bücherei bringt“, so die Büchereileiterin Gisela Zwiener-Busch.

Mit diesem neuen Angebot soll mehr Interesse für einen vielfältigen insektenfreundlichen Garten und die Eigenversorgung mit alten Gemüsesorten geweckt werden.

Zum Auftakt wird die Saatgutbibliothek am kommenden Dienstag, 1. März und am Dienstag, 8. März, zwischen 16 und 18 Uhr vor der Bücherei präsentiert. Jeweils um 16 und 17 Uhr wird die Agrarbiologin Marion May-Hacker dann das Projekt kurz vorstellen. Ansonsten kann man sich im persönlichen Gespräch mit Gärtnerinnen oder Gärtnern kundig machen, um anschließend Saatgut in der Bücherei „auszuleihen“. Vor Ort gelten 2G-Regeln und Maskenpflicht.

Für den Aufbau der Saatgutbibliothek hat die Stadtbücherei von Gärtnerinnen und Gärtnern samenfestes Saatgut von Sonnenblumen, Tagetes und Co. gespendet bekommen. Hierfür bedankt sie sich auch im Namen der künftigen Entleiherinnen und Entleihern herzlich.

Außerdem ist die Stadtbücherei eine Kooperation mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) eingegangen. Dieser Verein setzt sich schon lange für den Erhalt der Vielfalt bei Nutzpflanzen ein, denn diese Vielfalt wird langfristig als Genpool für die weltweite Ernährungssicherheit dringend gebraucht. Unter dem Motto „Saatgut leihen, Vielfalt ernten“ stellt VEN vielen Bibliotheken, so auch der in Neukirchen-Vluyn, Saatgut alter Gemüsesorten (Erbse, Bohne, Tomate, Salat, Melde) zur Verfügung. Das langfristige Ziel dabei ist, dass in vielen Gärten unterschiedlichster Regionen diese Sorten vermehrt werden und sich optimal anpassen, Nutzpflanzenvielfalt auf diesem Wege erhalten bleibt.