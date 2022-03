Agentur für Arbeit : Weniger Arbeitslose im Februar

Radevormwald Die auch für Radevormwald zuständige Arbeitsagentur in Bergisch Gladbach berichtet von einem großem Fachkräftebedarf. Qualifizierung sei da sehr wichtig.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Radevormwald hat sich im Februar etwas entspannt. Nachdem die Arbeitslosenzahlen zu Beginn des Jahres um 13 von 695 im Dezember (der niedrigste Wert in 2021) auf 708 im Januar angestiegen waren, sind nun derzeit 690 Frauen und Männer auf der Suche nach einer neuen Stelle, 18 weniger als Ende 2021. Deshalb auch so etwas wie Zufriedenheit bei der Arbeitsagentur. „Die Arbeitsmarktzahlen deuten im Februar auf eine positive Entwicklung“, sagt Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach, die auch für Radevormwald zuständig ist. Nach dem saisonüblichen Anstieg im Januar seien die Arbeitslosenzahlen nun wieder gesunken. Und 46,5 Prozent mehr neue Arbeitsstellen im Vergleich zum Januar und gut 50 Prozent Zuwachs im Stellenbestand im Vergleich zum Vorjahr zeigten einmal mehr, dass die Unternehmen dringend Arbeitskräfte suchen. Der Fachkräftebedarf sei hoch – und Qualifizierung der wichtigste Schlüssel, um den Bedarf zu decken. „Wir laden alle Unternehmen, aber auch alle Beschäftigten, die einen Berufsabschluss nachholen oder sich für die Herausforderungen der Zukunft fit machen wollen, dazu ein, sich bei uns zu melden. Wir beraten alle Interessierten gerne zu den verschiedenen Möglichkeiten“, berichtet Nicole Jordy.