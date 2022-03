Oberbergischer Kreis und seine Dörfer : „Dorfservice Oberberg“ hilft Dorfgemeinschaften

Oberberg Wichtiges Ziel ist es, gezielt mit den Menschen in den Dörfern zusammenzukommen. Dabei sind die Möglichkeiten der Zusammenarbeit vielfältig.

Es stehen dabei in zwei Antragszeiträumen jeweils 50.000 Euro zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist für den ersten Antragszeitraum endete am Montag, die Bewerbungsfrist für den zweiten Antragszeitraum am 30. April. Alle bewilligten Vorhaben erhalten vom Oberbergischen Kreis eine Förderung in Höhe von 80 Prozent der Gesamtkosten. 20 Prozent müssen als Eigenanteil finanziert werden.