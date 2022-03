Radevormwalder Gebäudetechnikspezialist : Neue Geschäftsführer für Firma Gira

Radevormwald Mit Dominik Marte und Sebastian Marz rücken Führungskräfte aus den eigenen Reihen in die Unternehmensführung auf. Die Gesellschafterversammlung hatte beide am 6. November 2021 einstimmig zu neuen Geschäftsführern bestellt.

Angekündigt war die personelle Veränderung in der Unternehmensleitung beim Gebäudetechnikspezialisten Gira schon länger: Jetzt folgt der Vollzug. Mit Dominik Marte (43) und Sebastian Marz (39) rücken zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen in die Unternehmensführung auf. Die Gesellschafterversammlung des Familienunternehmens hatte beide bereits am 6. November 2021 einstimmig zu neuen Geschäftsführern bestellt. „Im Führungsgremium übernehmen sie die Verantwortung für Marketing und Vertrieb bzw. für die kaufmännischen Bereiche“, heißt es in einer Mitteilung von Gira.

Elektroindustrie Mit mehr als 1250 Mitarbeitern sowie Vertretungen in mehr als 40 Ländern zählt Gira in Deutschland nach eigenen Angaben zu den führenden mittelständischen Unternehmen der Elektroindustrie.

Dominik Marte kam am 1. Juli 2018 als Vertriebsleiter für den wichtigen deutschen Heimatmarkt nach Radevormwald. Zuvor war der studierte Diplom-Betriebswirt 19 Jahre in verschiedenen Funktionen für das Sanitärunternehmen Hansgrohe tätig, zuletzt sechs Jahre als Geschäftsführer dessen deutscher Vertriebsgesellschaft und drei Jahre als Mitglied des erweiterten Führungskreises des Gesamtunternehmens.

Sehr hilfreich für eine reibungslose Übergabe war nach Angaben von Gira auch, dass Marte und Marz quartalsweise Bereiche, Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der Unternehmensleitung übernehmen konnten. Das bestehende Gira-Geschäftsführungsteam habe die beiden künftigen Kollegen seit September 2020 in alle Entscheidungsprozesse eingebunden. „Es ist keineswegs selbstverständlich, dass ein Geschäftsführungswechsel so frühzeitig geregelt und so sorgfältig gestaltet wird“, betont Giersiepen. „Wir bei Gira wollen unserer Verantwortung in besonderer Weise gerecht werden, es möglichst oft besser machen als üblich. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass das auch bei dieser bedeutenden Weichenstellung für die Zukunft gelungen ist.“

