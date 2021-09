Corona-Pandemie in Radevormwald : Impfmobil kommt am 6. und am 17. September in die Stadt

Das Impfmobil kommt noch einmal in die Wupperorte. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Bei der Impfung mit Moderna sind zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen erforderlich. Impfungen mit den beiden Impfstoffen sind ab 18 Jahren möglich.

Das Impfmobil des Oberbergischen Kreises kommt am kommenden Montag, 6. September, wieder einmal nach Radevormwald. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter der Arbeitsagentur und der Stadt Radevormwald steht das Impfmobil zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Hohenfuhrplatz (Hohenfuhrstraße 13) am Nebeneingang des Rathauses vor dem Servicebüro.

Es sollte der Impfausweis mitgebracht werden. Es sind (Erst-) und Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna (mRNA-Impstoff) sowie Johnson & Johnson (Vektor-Impfstoff) möglich. Solange der Vorrat reicht, können impfwillige Personen zwischen den beiden Impfstoffen wählen. Bei der Impfung mit Moderna sind zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen erforderlich. Impfungen mit den beiden Impfstoffen sind ab 18 Jahren möglich. Der Personalausweis sollte zur Impfung mitgebracht werden. Bei der Impfung mit Johnson & Johnson ist nur eine Impfung erforderlich. Der vollständige Impfschutz ist nach zwei Wochen gegeben.

Eine Änderung hat es bei der Planung des kommenden Impftermins in den Wupperorten gegeben. Ursprünglich war der Sonntag, 19. September, genannt worden. Nun hat die Kreis die Terminliste aktualisiert: Das Impfmobil wird am Freitag, 17. September, von 12 bis 17 Uhr wieder auf dem Parkplatz des Wuppermarktes in Vogelsmühle stehen. Auch hier werden Impfungen mit den Präparaten von Moderna sowie von Johnson & Johnson angeboten.