Gefahrenbäume in Radevormwald : AL macht sich Sorgen um die Sicherheit auf der L 81

Radevormwald Abgestorbene, brüchig wirkende Bäume stehen unmittelbar an der Straße. Jetzt soll die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Förster klären, ob bei Herbststürmen oder Schneefall eine Gefährdung des Verkehrs auf der L 81 bestehen könnte.

„Uns ist in den vergangenen Wochen aufgefallen, dass im unteren Teil der L81, etwa 80 Meter vor der Einmündung auf die Uelfe-Wuppertal-Straße, am Hang dieser Straße viele abgestorbene Nadelbäume stehen“, heißt es in der Anfrage. „Wir bitten die Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Förster zu klären, ob bei Herbststürmen oder Schneefall eine Gefährdung des Verkehrs auf der L 81 eintreten könnte“, heißt es in der Anfrage. Rolf Ebbinghaus, der Fraktionsvorsitzende der Alternativen Liste, stellt klar, das die AL „grundsätzlich nicht der Auffassung ist, dass jeder abgestorbene Baum gefällt werden“ müsse. Doch die L81, die in diesem Teilstück Herbeck mit den Wupperorten verbindet, sei eine vielbefahrene Straße.