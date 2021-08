Arbeitsmarkt in Radevormwald : Zahl der Arbeitslosen in Rade sinkt im August weiter

Das Gebäude der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. Foto: Udo Teifel/Teifel, Udo (tei)

Radevormwald Im August wurden in der Stadt 781 Menschen ohne Arbeit gemeldet, das sind 21 weniger als noch im Juli. Bei der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach sieht man generell die Entwicklung in der Region als gut an.

Die Zahl der Arbeitslosen in Radevormwald ist im August weiter zurückgegangen. Waren im Juli noch 802 Personen ohne Arbeitsstelle gemeldet worden, so sank die Zahl im vergangenen Monate auf 781. Auch im Vergleich zum August 2020 sehen die Zahlen günstig aus, damals wurden noch 924 Erwerbslose gemeldet.

Im Oberbergischen Kreis insgesamt wurden im August 8205 Menschen ohne Arbeit gemeldet, im Juli lag die Zahl mit 8277 höher. Die Zahl der offenen Arbeitsstellen in der Stadt Radevormwald betrug im August 253, im Juli waren es 257, ein Rückgang um 1,6 Prozent. Im Kreis wurden im August 2767 offene Stellen gemeldet, ein Anstieg um 2,7 Prozent.

Nicole Jordy, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, erklärt zur aktuellen Lage: „Im August meldeten sich deutlich weniger Personen arbeitslos als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank erneut auf jetzt 6,3 Prozent. Im Vorjahr betrug diese noch 7,1 Prozent. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Diese bewegen sich mit mehr als 1300 offenen Arbeitsstellen auf einem konstant hohen Niveau.“ Die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach ist zuständig für den Oberbergischen Kreis, den Rheinisch-Bergischen Kreis sowie die Stadt Leverkusen.

(s-g)