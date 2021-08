Museum für Asiatische Kunst in Radevormwald : 200 Konzertbesucher trotz Regen

Das Duo „Peanut Butter Jelly Pie“ hat in Rade bereits eine Fan-Gemeinde. Die ließ sich am Sonntag auch nicht durch die miese Witterung abhalten. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Duo „Peanut Butter Jelly Pie“ weihte am späteren Sonntagnachmittag die neue Bühne am Asiatischen Museum in Sieplenbusch trotz mieser Witterung ein.

Von Flora Treiber

Wie sehr sich die Menschen nach Musik, Geselligkeit und Frohsinn sehnen, konnte man am Sonntagnachmittag im Museum für Asiatische Kunst beobachten. Trotz Dauerregens füllte sich der Garten in der Ortschaft Sieplenbusch mit 200 Gästen, die der Musik des Duos „Peanut Butter Jelly Pie“ lauschen wollten.

Sänger Tim Francis, der für seine warme Soul-Stimme bekannt ist und Gitarrist Bernd Uthoff waren nach einem Jahr zurück in Radevormwald. Li und Peter Hardt haben das Duo schon mehrfach in ihren Garten geholt und freuen sich, dass die Musiker auch dieses Jahr wiedergekommen sind. „Letztes Jahr musste das Konzert aufgrund der Corona-Krise ausfallen. Heute ziehen wir das Programm durch, obwohl das Wetter wirklich nicht schön ist. Absagen wollten wir allerdings nicht“, sagt Li Hardt, die das Museum zusammen mit ihrem Mann führt.

Die neue Bühne, in die Peter Hardt in diesem Jahr investiert hat, wurde am Sonntag endlich eingeweiht. Die Technik trotze dem Regen, genauso wie das Publikum. „Das Wetter ist für das gesamte Equipment natürlich nicht optimal, aber es ist schön, dass trotzdem so viele Menschen gekommen sind“, sagt Peter Hardt. Die meisten Zuschauer retteten sich unter die Pavillons und Sonnenschirme, manche tanzten aber auch im Regen.

„Es ist toll, wieder auf Bühnen zu stehen und zurück in Radevormwald zu sein“, sagt Tim Francis, der den Abend wortwörtlich unter dem Motto „Singing in the rain“ gestaltete. Er startete das Programm mit dem berühmten Country-Song „Jolene“ und „Say a little prayer“. Er und Band-Kollege Bernd Uthoff bescherten ihrem Publikum einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Hits aus Blues, Jazz und Soul. Die Gitarren mussten am späteren Sonntagnachmittag aufgrund der Witterung zwar immer wieder nachgestimmt werden, aber auch dieser Herausforderung stellten sich die Musiker. Mitten in einer Pandemie ist ein verregnetes Open-Air-Konzert allen lieber, als ein weiterer Sonntag ohne sozialen Kontakte und Live-Musik.