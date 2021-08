Politik in Radevormwald : Ärztliche Versorgung: CDU fühlt sich bestätigt

Ein Arzt untersucht bei einem Hausbesuch eine Patientin. Die CDU in Rade sorgt sich vor allem um die Fachärztesituation in der Bergstadt. Foto: dpa/Jens Büttner

Radevormwald Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung hatten im Fachausschuss über die medizinische Versorgung berichtet, auf Anregung der Christdemokraten. Dort sieht man weiterhin in der Ansiedlung von Ärztinnen und Ärzten im Kreis eine große Herausforderung.

Die Fraktion der CDU in Radevormwald sieht sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass in ländlichen Regionen wie dem Oberbergischen Kreis mehr Anreize zur Niederlassung von Medizinern geschaffen werden müssen. In der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie hatten auf Antrag der CDU als Vertreter für die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO), Dr. Johannes Martin und Anika Zembok, einen Sachstandsbericht zur ärztlichen Versorgung in Radevormwald vorgelegt. Unter anderem hatten sie erläutert, wie der Versorgungsgrad in der Stadt ist, welche Beweggründe Mediziner, die sich auf dem Land niederlassen, haben, und wie Fördermöglichkeiten für angehende ärztlich Tätige aussehen.