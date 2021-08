Diskussion im Radevormwalder Fachausschuss : Diakonie soll weiter Flüchtlinge betreuen

Radevormwald Die Stadtverwaltung sieht keinen Anlass, die Betreuung der Asylbewerber in Radevormwald in die Hände der Verwaltung zu legen. Die FDP hatte aus Kostengründen beantragt, die Diakonie nicht weiter als Träger zu beauftragen.

Die Stadt Radevormwald möchte auch künftig die Flüchtlingsbetreuung in den Händen des Diakonischen Werks des Kirchenkreises Lennep belassen. Das wurde bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie deutlich. Die FDP-Fraktion hatte dagegen beantragt, diese Leistungen in die Hände der Stadtverwaltung überzuleiten, dazu müssten anderthalb, unter Umständen aber auch nur eine Stelle ausreichen.

Volker Grossmann erklärte als Leiter des Sozialamtes für die Stadtverwaltung dagegen: „Wir möchten die Zusammenarbeit mit der Diakonie fortsetzen.“ Für die Betreuung der Asylbewerber in der Stadt brauche man gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gerade mit Blick auf die aktuellen Ereignisse in Afghanistan wolle man die Arbeit der vergangenen Jahre weiterführen. Die Flüchtlingsberatung gibt unter anderem Hilfestellung bei sozialrechtlichen Fragen und bei Behördenangelegenheiten sowie beim Knüpfen von Kontakten zu öffentlichen Institutionen.

Zahlen Laut Verwaltung werden in den Unterkünften der Stadt 83 Asylbewerber betreut, zwei kommen in dieser Woche hinzu. Die Diakonie kümmert sich um 138 Personen. 55 davon werden zwar nicht unmittelbar durch die Stadt betreut, sondern durch das Job-Center, nehmen aber Beratungen der Diakonie in Anspruch.

Bürgermeister Johannes Mans erklärte: „Die Zusammenarbeit mit der Diakonie war bislang höchst konstruktiv und von hoher Flexibilität geprägt.“ Man wisse nicht, was die nächsten Monate bringen werden, ein kompetenter Träger sei in dieser Situation wichtig.

Auch die CDU-Vertreter sahen dies so. Fraktionsmitglied Rolf Schäfer erklärte: „Man sollte nicht für ein paar tausend Euro Einsparung den Leuten, die ihre Arbeit gut beherrschen, den Stuhl vor die Tür setzen.“ Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Änderung, wie sie die FDP vorschlage, völlig kontraproduktiv. In den vergangenen Jahren sei viel Vertrauen zwischen den Asylbewerbern und dem Team der Diakonie aufgebaut worden, und diese verfügten über eine gutes Netzwerk. SPD-Vertreter Hans Golombek erklärte, seine Fraktion sei zwar nicht grundsätzlich dagegen, irgendwann die Betreuung der Asylbewerber in städtische Hände zu legen. „Aber eine Änderung jetzt, mit so viel Hektik, das ist nicht gut.“