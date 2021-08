Kirchengemeinde in Radevormwald : Endlich wieder Musik machen nach langer Pause

In der reformierten Kirche probten die Musikerinnen und Musiker für den Gottesdienst. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Kirchenmusikerin Angelika Kozinowski-Werler hatte für den Gottesdienst in der reformierten Kirche am Sonntag mit einem kleinen Orchester Musikstücke einstudiert. Die Resonanz unter den Musikern in Radevormwald selbst ist allerdings noch ausbaufähig.

Von Flora Treiber

Angelika Kozinowski-Werler ist seit einem Jahr die Kirchenmusikerin der reformierten Gemeinde in Radevormwald. Sie hat neue Projekte und Musikgruppen ins Leben gerufen und die Gemeinde durch die düstere Corona-Pandemie begleitet, in der Musizieren oft zu kurz gekommen ist.

Mittlerweile darf in Kirchen wieder gesungen werden und auch Orchester und Chöre können wieder gemeinsam proben. Für die Kirchenmusikerin bedeutet das neuer Tatendrang und Kreativität. Am Freitag und Samstag trafen sich erfahrene Musiker, um gemeinsam zu proben. Die Einladung zum offenen Musizieren richtete sich an alle, die an der Gestaltung des Gottesdienstes am Sonntag teilnehmen wollten. Gefolgt sind dieser Einladung aber nur wenige Menschen aus Radevormwald. „Unser kleines Orchester hat zehn Mitglieder, allerdings haben sich nur drei Musiker aus Radevormwald für das Projekt gemeldet. Das ist natürlich schade“, sagt Angelika Kozinowski-Werler.

Die Wuppertalerin hat spontan ihre Freunde zusammengetrommelt, die am Wochenende in die Stadt auf der Höhe kamen, um das Orchesterprojekt zu retten. Mit nur drei Musikern hätte das Projekt nämlich nicht funktioniert. Angelika Kozinowski-Werler ist gut vernetzt. „Ich kenne viele Musiker und habe einige Anrufe getätigt, damit der Gottesdienst am Sonntag gelingt.“

So kamen erfahrene Musiker zu den zwei Proben, in denen Noten verteilt wurden, die dann direkt wohl klingend vom Blatt gespielt wurden. „Die meisten Musiker spielen ihr Instrument seit Jahrzehnten und können auch unbekannte Stücke vom Blatt spielen.“ Die Kirchenmusikerin saß am Klavier und an der Orgel. Die jüngsten Musikerin des Orchester-Wochenendes war Lina. Die Schülerin spielt seit drei Jahren Cello. Die Streicher, die Klarinette, die Blockflöte und das Klavier übten drei Sätze aus einer Sinfonie des Komponisten James Hook. Er ist dafür bekannt, dass er bereits im Alter von acht Jahren seine erste Oper geschrieben hat. Während es draußen regnete, erklangen in der Kirche am Marktplatz heitere Sinfonien. „Wir studieren außerdem zwei Choräle ein, mit denen wir die Gemeinde begleiten können“, sagt die Kirchenmusikerin.

Trotz der geringen Resonanz aus Radevormwald, will sie schon bald einen zweiten Versuch für ein Orchesterprojekt wagen. Auch die anderen Projekte der Kirchenmusik sollen wachsen und ausgeformt werden. „Der Erwachsenen-Chor braucht dringend weitere Mitglieder, genauso wie die musikalischen Angebote für Kinder.“

Das nächste musikalische Ereignis findet in der reformierten Kirche am 12. September um 18 Uhr statt. Dann wird Angelika Kozinowski-Werler anlässlich des Orgeltags ein komplettes Bach-Programm spielen.

(trei)